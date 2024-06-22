Посол рассказал, когда Путин и Ким Чен Ын приняли решение о новом договоре

МОСКВА, 22 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын приняли решение заключить новый базовый договор еще в ходе саммита на космодроме Восточный в сентябре прошлого года, сообщил РИА Новости посол РФ и КНДР Александр Мацегора.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии