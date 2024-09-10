Apple прекращает официальные продажи iPhone 13 Вчера модельный ряд смартфонов Apple ...

Apple прекращает официальные продажи iPhone 13Вчера модельный ряд смартфонов Apple сделал ещё один шаг в своём эволюционном развитии, семейство iPhone 16 было представлено официально, а это значит, что компании пора пересмотреть ассортимент предлагаемых устройств данного типа.
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