Apple прекращает официальные продажи iPhone 13 Вчера модельный ряд смартфонов Apple ...

Apple прекращает официальные продажи iPhone 13Вчера модельный ряд смартфонов Apple сделал ещё один шаг в своём эволюционном развитии, семейство iPhone 16 было представлено официально, а это значит, что компании пора пересмотреть ассортимент предлагаемых устройств данного типа.