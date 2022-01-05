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Вавилон-5: центаврианский ударный крейсер класса "Ворчан"

Вавилон-5: центаврианский ударный крейсер класса "Ворчан"

Рейдерская группа "Ворчанов" перед атакой на беззащитные транспортные кораблиКласс: Ворчан Тип: ударный крейсер (в других источниках эсминец, фрегат) Длина: 608 метров Масса: 3,2 миллиона тонн Экипаж: 275 Войска: Н/Д Истребители: Н/Д Энергоустановка: 1 реактор на антиматерии 3 термоядерных реактора Автономность: 10 лет Вооружение: 2 ионные пушки 16 спаренных комплексы ускорителей частиц 12 ракет импульсные пушки энергетические мины [1 пусковая установка] Защита: 2,6-метровый бронированный корпус 4 тяговых луча гравиметрическая защитная сетка Производитель: "Оружейные Рода Тавари", орбитальные космоверфи "Hevaria", Толониус VII.

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