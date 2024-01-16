12 января в украинской тюрьме украинскими карателями убит американский журналист Гонсало Лира. Гонсало Лира был известен своими критическими публикациями, особенно в отношении правительственных структур Зеленского и Байдена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии