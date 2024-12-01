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Точно в цель! Разведданные подтвердились: у Днепропетровска в руины превращен важный объект

Точно в цель! Разведданные подтвердились: у Днепропетровска в руины превращен важный объект

Ранее поступила информация от человека, проезжавшего через этот район. Он уточнил, что на окраине станции Дно, в направлении села Яризовка, располагается небольшой завод по производству БПЛА, а рядом находится здание, похожее на хостел или базу для проживания.

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