«Мы договаривались, что только старшую внучку в гости возьмем, маленькая нам не нужна!» — говорят свекры

— Свекор со свекровью подъехали на своей машине, — рассказывает тридцатипятилетняя Галина. – Катя, наша старшая, села на заднее сиденье, пристегнулась, я тем временем автокресло рядом поставила, муж начал младшую, Настю, в него усаживать, пристегивать.
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