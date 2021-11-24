«Мы договаривались, что только старшую внучку в гости возьмем, маленькая нам не нужна!» — говорят свекры

Моя семья. Счастлив тот, кто счастлив у себя дома!

— Свекор со свекровью подъехали на своей машине, — рассказывает тридцатипятилетняя Галина. – Катя, наша старшая, села на заднее сиденье, пристегнулась, я тем временем автокресло рядом поставила, муж начал младшую, Настю, в него усаживать, пристегивать.