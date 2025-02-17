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«Знаю, что у Захаряна был разговор с «Динамо» — Генич

«Знаю, что у Захаряна был разговор с «Динамо» — Генич

Комментатор Константин Генич заявил, что московское «Динамо» предлагало полузащитнику «Реала Сосьедад» Арсену Захарян зимой вернуться в аренду до конца сезона.

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