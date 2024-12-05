Microsoft упростила обновление сторонних приложений на ПК, но всё не так просто Mi...

Microsoft упростила обновление сторонних приложений на ПК, но всё не так простоMicrosoft улучшила функциональность своего магазина приложений Microsoft Store, добавив возможность обновления сторонних приложений, которые не хранятся на серверах самой Microsoft.
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