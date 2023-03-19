Президент в Мариуполе оценил ход восстановления города, а в Ростове заслушал доклады о ходе спецоперации

После посещения Крымского полуострова в День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией президент страны прибыл Мариуполь, а затем в Ростовскую область.
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