А нужна ли нам вообще эта Абхазия?

В голове у автора каша, мысли оформлены весьма сумбурно. А вот посыл и выводы - толковые, трудно не согласиться. Те перспективы для Абхазии и абхазцев которые открываются при заходе в страну наших обалдеть каких дорогих товарищей, реальны до жути. А когда эти наши живоглоты туда зайдут, для абхазцев не улучшится ничего. Дорогие товарищи просто примутся дербанить ресурсы, как они и в России это делают.

Александр Иноземцев

Из статьи (дословно): "Пункт 3. Абхазия сегодня Сегодня не сильно отличается от того вчера, когда закончилась война. Да, можно и нужно задать вопрос о том, что мешало абхазам восстановить свою землю до приличного состояния. Да, хотя бы и за счет денег российских туристов, которые все эти годы посещали Абхазию. Но что-то мешало. Россия восстановила железнодорожное сообщение, восстановила дороги, вложила приличные деньги в восстановление инфраструктуры Абхазии. 110 миллиардов рублей с 2008 года, когда был заключен договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи», — это много. Деньги шли как раз на поддержание государственной сферы, в том числе и образования с медициной. И еще был договор «О союзничестве и стратегическом партнерстве» 2014 года. В этих соглашениях записана всеобъемлющая поддержка Республике Абхазия от Российской Федерации, которая, по словам абхазских представителей власти, неукоснительно выполняется. И вот казалось бы: ну что такого? Россия уже вгрохала столько денег, а Абхазия как вчера воевать закончила. Надо что-то менять?". --- Последний абзац приведённого текста из обсуждаемой статью, иллюстрирует, как представители абхазской власти расходуют вложенные Россией деньги в восстановление инфраструктуры Абхазии - РАЗВОРОВЫВАЮТ! --- Автор (некто Роман Скоморохов) предлагает НИЧЕГО НЕ МЕНЯТЬ и по-прежнему содержать Абхазию.