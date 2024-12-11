Юрий Ильинов

Продвижение под Красноармейском, бои под Сумами. Ситуация на фронтах СВО к 11 декабря ВС РФ освободили населенный пункт Жёлтое Российские войска продолжают проведение специальной военной операции на Украине. По состоянию на утро 11 декабря ситуация на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Торецк ВС РФ теперь уверенно контролируют мкр. Забалка и шахту Центральная вместе с терриконами. На данный момент российские подразделения пробиваются в Щербиновку и Леонидовку на запад. Красноармейское направление Ситуация для противника продолжает ухудшаться. Севернее Петровки ВС РФ закрыли «карман» и продолжают атаки в направлении Даченского и Зелёного. Российские подразделения развивают успех в Шевченко. Российская армия освободила село Жёлтое. Через этот населенный пункт проходит ключевая железная дорога, которую ВС РФ используют для наступления на Красноармейск. Кураховское направление Российские подразделения близки к окружению Великой Новосёлки. На данный момент ВС РФ ведут активное наступление от Равнополя и Раздольного. Российские бойцы подняли флаг над элеватором в Курахово. Продолжаются ожесточённые бои за городскую администрацию в центре города. Сумское направление После освобождения села Плёхово российская армия прорвала границу и впервые с 2022 года вошла на территорию Сумской области. Украинские ресурсы сообщают, что ВС РФ заняли приграничную территорию возле села Александрия. Группировка войск «Север», после освобождения н.п. Новоивановка, продолжила продвижение в восточном направлении и с тяжелыми боями выбила ВСУ с нескольких позиций в лесопосадках.