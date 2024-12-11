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Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины

Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины

Трамп одной картинкой высмеял финансирование Украины МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп опубликовал в социальной сети Truth Social мем, высмеивающий финансирование Киева действующим главой государства Джо Байденом.

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Юрий Ильинов
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