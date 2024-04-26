Крымский мост назван одной из главных целей возможных ударов ракетами ATACMS

Дальнобойные ракеты ATACMS, которые вошли в новый пакет помощи, предоставляемой США украинским военным, создают угрозу для крымских городов и Крымского моста, заявил «Известиям» зампредседателя Совета министров Республики Крым, постпред Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов.
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