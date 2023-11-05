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На пульсе времени

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"Прогресс российского ВПК недопустим", - в США обеспокоены новыми образцами русских.

"Прогресс российского ВПК недопустим", - в США обеспокоены новыми образцами русских.

Вашингтон на регулярной основе выражает протест в отношении Российской Федерации, особенно их нервируют наработки российского ВПК.

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Комментарии
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Grandad
На фото, где многозвездные генералы, не видно их черномазого   начальника. Видно, там табличка на входе: &quot;White only!&quot;
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