Военкор Руденко опубликовал кадры применения авиабомбы ОДАБ-1500 у Волчанска

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео, как военные ВС РФ используют бомбу ОДАБ-1500, оснащенную универсальным модулем планирования и коррекции в районе Волчанска в Харьковской области.
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