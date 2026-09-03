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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Энес Кантер Фридом обвинил «Чикаго Скай» в нарушении свободы слова и подал иск

Бывший игрок НБА Энес Кантер Фридом официально подал федеральный иск против «Чикаго» после того, как был удален с матча команды 23 августа.

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