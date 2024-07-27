Все детство ждал от отца любви и тепла, а он был институтским лектором и надзирателем, за что и поплатился

Мой отец всегда был человеком, любящим навязывать свое мнение. Когда я был совсем маленьким (едва ли достиг пяти лет) он начал приучать меня к «армейской выучке»: я должен был застилать свою кровать по линейке, ходить, как солдат, и руки всегда держать прямо.