ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Все детство ждал от отца любви и тепла, а он был институтским лектором и надзирателем, за что и поплатился

Все детство ждал от отца любви и тепла, а он был институтским лектором и надзирателем, за что и поплатился

Мой отец всегда был человеком, любящим навязывать свое мнение. Когда я был совсем маленьким (едва ли достиг пяти лет) он начал приучать меня к «армейской выучке»: я должен был застилать свою кровать по линейке, ходить, как солдат, и руки всегда держать прямо.

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