«Сокрушительный удар возмездия». Британия разрешила ВСУ бить по территории России своим оружием. Что ответили в Москве?

Захарова: Россия ответит на удары ВСУ по Крыму сокрушительным ударом возмездия Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель о том, что за любой атакой на Крым и территорию России последует решительный ответ.
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