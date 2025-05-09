Премьер-министр Пашинян: между Арменией и Азербайджаном будет мир

Войны между Арменией и Азербайджаном не будет, говорится в поздравительном послании армянского премьер-министра Никола Пашиняна в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, сообщает РИА Новости.
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