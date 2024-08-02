Очень ржачно наблюдать, как некоторые граждане в сети принялись пояснять за открытие Олимпиады и заложенные в визуал и вокал смыслы.
Олимпиада...
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Очень ржачно наблюдать, как некоторые граждане в сети принялись пояснять за открытие Олимпиады и заложенные в визуал и вокал смыслы.
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