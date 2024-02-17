Спрос на нефть пересиливает предложение

Нефть пережила ухабистое начало года, однако в последние недели на рынке наблюдается устойчивый рост: фьючерсы на марки West Texas Intermediate и Brent выросли более чем на 9% и 7% с начала года соответственно.
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