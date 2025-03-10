Русский гигант не пощадил легенду Канады! Малкин отменным голом проводил на пенсию бывшего партнера Флери

Кросби тоже отметился.В конце прошлой недели Евгений Малкин отметил красивый юбилей. Матч с «Вегасом» стал для него 1200–м в НХЛ, но «Питтсбург» не смог преподнести подарок своему лидеру — «Голден Найтс» разгромили соперника со счетом 4:0.
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