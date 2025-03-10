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Русский гигант не пощадил легенду Канады! Малкин отменным голом проводил на пенсию бывшего партнера Флери

Русский гигант не пощадил легенду Канады! Малкин отменным голом проводил на пенсию бывшего партнера Флери

Кросби тоже отметился.В конце прошлой недели Евгений Малкин отметил красивый юбилей. Матч с «Вегасом» стал для него 1200–м в НХЛ, но «Питтсбург» не смог преподнести подарок своему лидеру — «Голден Найтс» разгромили соперника со счетом 4:0.

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