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Царьград

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"Объемы производства очень нестабильны": эксперты о сроках стабилизации топливного рынка

"Объемы производства очень нестабильны": эксперты о сроках стабилизации топливного рынка

По их словам, рынок балансируется за счёт снижения спроса, но объёмы производства по-прежнему непредсказуемы из-за ремонтов и атак на НПЗ.

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