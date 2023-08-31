Вгудок

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  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Не свободная касса. Пассажиры жалуются, что сторонние билетные сервисы предлагают больше билетов, чем РЖД

Не свободная касса. Пассажиры жалуются, что сторонние билетные сервисы предлагают больше билетов, чем РЖД

Купить билет на поезд сегодня — пара пустяков. Причём можно воспользоваться как старой доброй «живой» кассой на вокзале, так и любым из электронных сервисов — как официальных порталов и приложений РЖД, так и одним из проверенных агрегаторов.

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