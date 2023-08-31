Не свободная касса. Пассажиры жалуются, что сторонние билетные сервисы предлагают больше билетов, чем РЖД

Купить билет на поезд сегодня — пара пустяков. Причём можно воспользоваться как старой доброй «живой» кассой на вокзале, так и любым из электронных сервисов — как официальных порталов и приложений РЖД, так и одним из проверенных агрегаторов.
Купить билет на поезд сегодня — пара пустяков. Причём можно воспользоваться как старой доброй «живой» кассой на вокзале, так и любым из электронных сервисов — как официальных порталов и приложений РЖД, так и одним из проверенных агрегаторов.
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