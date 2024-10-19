Как изменились цены на автомобили в октябре

В первой половине октября цены на автомобили выросли сразу у десяти марок. По данным агентства АВТОСТАТ, сразу десять брендов, официально представленных на российском рынке, в период с 1 по 15 октября повысили рекомендованные розничные цены на свои модели.
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