Экс-игрок Мостовой: клубы тратят гораздо больше, чем показывают футболисты

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой заявил, что клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) тратят много средств на новых футболистов из-за существующей конкуренции с петербургским "Зенитом", поскольку хотят его обыграть.
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