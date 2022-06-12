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Sohu: Россия может разместить в Никарагуа подлодки с ядерными боеголовками

Sohu: Россия может разместить в Никарагуа подлодки с ядерными боеголовками

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru  Ссылка на Дзен Лев Добрый Сейчас Россия не нуждается в полноценной военной базе в Никарагуа, но в рамках противостояния с Западам она может туда отправить подлодки с ядерными боеголовками.

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