Sohu: Россия может разместить в Никарагуа подлодки с ядерными боеголовками

https://zen.yandex.ru/id/6226a3b2463741558b8d4d2b?lang=ru Ссылка на Дзен Лев Добрый Сейчас Россия не нуждается в полноценной военной базе в Никарагуа, но в рамках противостояния с Западам она может туда отправить подлодки с ядерными боеголовками.