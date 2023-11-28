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Центробанк Израиля назвал финансовые потери из-за конфликта в секторе Газа

Центробанк Израиля назвал финансовые потери из-за конфликта в секторе Газа

Центральный банк Израиля составил макроэкономический прогноз финансовых затрат страны на боевые действия против палестинского движения в секторе Газа, всего потери составят 198 миллиардов шекелей (53 миллиарда долларов).

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