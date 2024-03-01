Путин, который всех послал

Послание Начальника к Федеральному собранию состоялось - в итоге Владимир Путин послал всех по тем адресам, которые наметились в ходе стратегического и экзистенциального противостояния с западным колхозом.
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