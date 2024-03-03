Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: НАТО стоит прислушаться к предупреждению Путина

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с заявлением о том, что государствам НАТО необходимо прислушаться к предупреждению, поступившему со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина, по поводу угрозы ядерного конфликта в связи с действиями, совершаемыми Запада.