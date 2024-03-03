Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с заявлением о том, что государствам НАТО необходимо прислушаться к предупреждению, поступившему со стороны президента Российской Федерации Владимира Путина, по поводу угрозы ядерного конфликта в связи с действиями, совершаемыми Запада.
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