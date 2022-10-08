Опубликованы кадры с последствиями удара по Крымскому мосту

Опубликованы кадры с последствиями удара по Крымскому мосту

Западная спутниковая система MAXAR опубликовала спутниковые снимки последствий удара по Крымскому мосту.

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