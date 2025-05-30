"Дипломатический кордебалет": эксперт о демаршах Киева в переговорах с РФ

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Переговоры Москвы и Киева ведутся в так называемом вязком стиле, при этом Украина идет на демарши, которые Россия успешно обыгрывает, выходя с дипломатическими победами.
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