Диетолог Онуфрийчук назвала “вредные” продукты, которые приносят организму только пользу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук поделилась с РИА Новости интересными фактами о продуктах, которые обычно считаются вредными, но на самом деле приносят заметную пользу организму.
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