Discover24
В фокусеМедицинаНаукаМир людейГаджетыАвтоИскусствоЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Discover24

560 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Traveller
    А что, в Абхазию завезли песок? В советское время от Гантиади и до самого Самтредиа была только галька.Вернувшиеся из Аб...
  • Вовладар Даров
    И множество полезных свойств...., так укажите людям какими свойствами полезными, или только пукнуть в статье достаточ...Врач-терапевт Ник...
  • Людмила Абрамова
    и на фига такой отдых ...Полчища тараканов...

Диетолог Онуфрийчук назвала “вредные” продукты, которые приносят организму только пользу

Диетолог Онуфрийчук назвала “вредные” продукты, которые приносят организму только пользу

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ Юлия Онуфрийчук поделилась с РИА Новости интересными фактами о продуктах, которые обычно считаются вредными, но на самом деле приносят заметную пользу организму.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх