«Не мог меня забыть», – Волочкова обнародовала прощальные слова экс-жениха, совершившего суицид в СИЗО

Балерина Анастасия Волочкова поделилась удивительными историями из своей личной жизни. Она призналась, что перед самоубийством ее экс-бойфренд Сергей Кузнецов писал ей сообщение, в котором исповедовал свою любовь и заявлял о намерении расстаться со своей женой.