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Царьград

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Пробки на М-4 «Дон»: путь в Краснодар занял у водителей 2 часа

Пробки на М-4 «Дон»: путь в Краснодар занял у водителей 2 часа

В выходные участок трассы М-4 «Дон» от Адыгейска до въезда в Краснодар автомобилисты преодолевали около двух часов из-за дорожных работ, введённых 5 октября на отрезке с 1343 по 1351 км.

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