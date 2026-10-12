Пробки на М-4 «Дон»: путь в Краснодар занял у водителей 2 часа

В выходные участок трассы М-4 «Дон» от Адыгейска до въезда в Краснодар автомобилисты преодолевали около двух часов из-за дорожных работ, введённых 5 октября на отрезке с 1343 по 1351 км.
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