Кеннан как неуслышанный пророк, или Почему опоздал Трамп

Пришедший к власти Трамп, судя по всему, пытается, поссорив Россию с Китаем и вернув ее в стан союзников, повернуть историю вспять, но, по-видимому, он опоздал, ибо запущенные еще Клинтоном процессы приняли необратимый характер.