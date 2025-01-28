Кеннан как неуслышанный пророк, или Почему опоздал Трамп

Пришедший к власти Трамп, судя по всему, пытается, поссорив Россию с Китаем и вернув ее в стан союзников, повернуть историю вспять, но, по-видимому, он опоздал, ибо запущенные еще Клинтоном процессы приняли необратимый характер.
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