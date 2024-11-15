Украина замерла в ожидании ракетных ударов, СНБО считают, что Россия не прекратит «массированные атаки» этой зимой Юлия СоколоваУтром в украинских мониторинговых каналах появились панические сообщения о взлете российских стратегических бомбардировщиков.