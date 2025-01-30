Ракетные удары по Украине сегодня поразили военные объекты в Чернигове и Одессе: в Чернигове поражен полигон «Десна» Юлия Соколова29–30 января 2025 года на территории Украины были нанесены массированные удары различными видами вооружений: ракетными комплексами, артиллерией и беспилотными летательными аппаратами.