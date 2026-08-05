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The Eurasia Daily news agency

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The Russian copyright society explained the lawsuit against the theater of the most "expensive" singer of the Russian Federation

The Russian copyright society explained the lawsuit against the theater of the most "expensive" singer of the Russian Federation

The Russian Authors' Society (RAO) wants to recover from the folk music and song theater "Golden Ring" of the singer, People's Artist of Russia Nadezhda Kadysheva a penalty of 100 thousand rubles due to non-fulfillment of obligations under the license agreement.

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