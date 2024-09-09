США лучше не шутить с Россией. «Ультиматум чистой воды». Россия согласна с Китаем в вопросе Украины: заявления Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров сделал ряд важный заявлений в эфире телеканала «Россия 24». КС собрал основные высказывания российского дипломата: Страны Запада не собираются честно договариваться по конфликту на Украине.
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