РИА Новости: салоны красоты в России стали чаще закрываться, чем открываться

Салоны красоты в России в 2024 году чаще отрывались, чем закрывались, но в январе количество ликвидаций салонов красоты превысило число открытий новых таких заведений, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на данные исследования компании "Контур.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии