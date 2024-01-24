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Крымское информационное агентство

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    Этих ждунов расселяют в курортных местах, дают им немалые средства на строительство жилья, выделяют участки. Но сущно...Получившая россий...

Получившая российское гражданства жительница Херсонской области призывала ВСУ расстрелять крымчан

Получившая российское гражданства жительница Херсонской области призывала ВСУ расстрелять крымчан

Получившая два года назад российское гражданство жительница села Фрунзе Сакского района, принесла публичные извинения после конфликта с военнослужащим в одном из местных магазинов.

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Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Этих ждунов расселяют в курортных местах, дают им немалые средства на строительство жилья, выделяют участки. Но сущность прорывается. Какие извинения? Одним словом, благоустроенные ждуны. Взращенную ненависть из них никакими подачками и извинениями не изжить. И переселять их надо не в Крым, а в Донецк. Сколько уже таких случаев.
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8 час.
Валентин Щербаков
Почему эта гнида еще на свободе....
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7 час.
Olga Chuhutina
Достали уже эти твари. Что укро что черные. Гниль.
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3 час.

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