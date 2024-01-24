Получившая два года назад российское гражданство жительница села Фрунзе Сакского района, принесла публичные извинения после конфликта с военнослужащим в одном из местных магазинов.
Получившая российское гражданства жительница Херсонской области призывала ВСУ расстрелять крымчан
Комментарии
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АЮ
Александр Юткин
Этих ждунов расселяют в курортных местах, дают им немалые средства на строительство жилья, выделяют участки. Но сущность прорывается. Какие извинения? Одним словом, благоустроенные ждуны. Взращенную ненависть из них никакими подачками и извинениями не изжить. И переселять их надо не в Крым, а в Донецк. Сколько уже таких случаев.
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8 час.
Валентин Щербаков
Почему эта гнида еще на свободе....
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7 час.
Olga Chuhutina
Достали уже эти твари. Что укро что черные. Гниль.
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3 час.
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