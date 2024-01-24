Получившая российское гражданства жительница Херсонской области призывала ВСУ расстрелять крымчан

АЮ

Александр Юткин

Этих ждунов расселяют в курортных местах, дают им немалые средства на строительство жилья, выделяют участки. Но сущность прорывается. Какие извинения? Одним словом, благоустроенные ждуны. Взращенную ненависть из них никакими подачками и извинениями не изжить. И переселять их надо не в Крым, а в Донецк. Сколько уже таких случаев.