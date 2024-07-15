В Нижегородской области таксист врезался в грузовик и погиб

37-летний водитель за рулём автомобиля службы такси врезался в MAN на Автозаводском шоссе.В Нижегородской области водитель такси выехал на встречку между Дзержинском и Нижним Новгородом, врезался в грузовик и скончался до приезда скорой, сообщает Госавтоинспекция региона.