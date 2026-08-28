На Ямале запустили «Я-бот» для пассажиров авиарейсов

Ямальцы и гости округа получили возможность оперативно узнавать всю нужную информацию об авиарейсах: для пассажиров создали специальный чат-бот «Я-бот» в национальном мессенджере.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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