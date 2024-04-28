Принципиальное решение принято: Путин начал наступление на либералов в правительстве

А

Александр

Думали, что Запад набьет Россию новейшими технологиями, как Китай. И попрём. Но Россия не Китай начала 70-х. Россия была мощная в промышленном отношении и конкурентоспособная держава. Доинвестировались. Сделали из России хоздвор с бензоколонкой и рыгаловками быстрого питания. Очухались, когда и на двор стало не в чем выйти. А из-за забора улюлюканье и всякий мусор летит. И главным праздником у нас стали выборы очередных прохвостов. Ну, пора же опомниться. Тысячу лет живем. Опыт неимоверный. Но его-то почему-то все время и обсираем. Ну, хочим по-европейски. Только не мы, а нас опускают и грабят. Ау! Русские мы!