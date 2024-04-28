Добрый Мир
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Добрый Мир

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Принципиальное решение принято: Путин начал наступление на либералов в правительстве

Принципиальное решение принято: Путин начал наступление на либералов в правительстве

Фото: mil.ruСегодня 64K прочитали Введённые против России экономические санкции со стороны Запада развязали руки русскому лидеру.

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Комментарии
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СК
Светлана Касьянова
Отличная статья, нужная
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16 час.
А
Александр
Думали, что Запад набьет Россию новейшими технологиями, как Китай. И попрём. Но Россия не Китай начала 70-х. Россия была мощная в промышленном отношении и конкурентоспособная держава. Доинвестировались. Сделали из России хоздвор с бензоколонкой и рыгаловками быстрого питания. Очухались, когда и на двор стало не в чем выйти. А из-за забора улюлюканье и всякий мусор летит. И главным праздником у нас стали выборы очередных прохвостов. Ну, пора же опомниться. Тысячу лет живем. Опыт неимоверный. Но его-то почему-то все время и обсираем. Ну, хочим по-европейски. Только не мы, а нас опускают и грабят. Ау! Русские мы!
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15 час.

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