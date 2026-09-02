История Великого лондонского пожара, или Как маленькая свечка изменила столицу

Летом 1666 года Лондон уже пережил чуму, унёсшую около ста тысяч жизней, — и, казалось, худшее осталось позади.
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