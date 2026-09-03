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Регионы России

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Яндекс расширил функции «Разговорчиков» для автозаправочных станций

Яндекс расширил функции «Разговорчиков» для автозаправочных станций

В сервисе «Яндекс Карты» появились расширенные возможности текстовых сообщений «Разговорчики». Теперь водители могут оставлять актуальную информацию не только о ситуации на дорогах, но и непосредственно на автозаправочных станциях (АЗС).

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