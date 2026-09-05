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Турпоток из России во Вьетнам по итогам года может побить рекорд

Турпоток из России во Вьетнам по итогам года может побить рекорд

Как сообщает газета «Ведомости», турпоток из России во Вьетнам по итогам текущего года может достигнуть исторического максимума.

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