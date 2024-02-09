Байдену решили не предъявлять обвинений по делу о секретных документах

Президент США Джо Байден обрушился с гневной критикой на расследование, показавшее, что он нарушал правила обращения с совершенно секретными файлами и из-за провалов в памяти не мог вспомнить ключевые события своей жизни.
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