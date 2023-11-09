Сенатор Гибатдинов предложил уменьшить рабочую неделю до 39 часов

РИАМО - 9 ноя. Российский сенатор Айрат Гибатдинов предложил внести в Госдуму законопроект, который направлен на сокращение рабочей недели с 40 до 39 часов, а также на уменьшение рабочего дня на один час перед выходными или праздниками, передает RT.