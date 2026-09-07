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Жительница Барнаула лишилась телефона, оставив сумку без присмотра

Жительница Барнаула лишилась телефона, оставив сумку без присмотра

Сотрудники уголовного розыска установили предполагаемого похитителя и выяснили, где он находится В Барнауле полицейские задержали 46-летнего мужчину, подозреваемого в краже мобильного телефона стоимостью 40 тысяч рублей.

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